Популярная телеведущая Анфиса Чехова впервые честно призналась поклонникам, каковы ее гонорары. Произошло это случайно, в результате спонтанного диалога с пользователями Instagram, сообщает «Утро.ру».

В личном аккаунте звезда опубликовала очередное фото с отдыха, вокруг которого разгорелся настоящий скандал. В кадре — звезда расположилась на шезлонге, принимая солнечные ванны возле Черного моря.

«Жизнь дает только один дубль, если он вышел плохо — с этим приходится смириться», — философски подписала незатейливый снимок Анфиса.

Instagram @achekhova

«Зацепившись» за «дубль», возмущенные подписчики поспешили напомнить Чеховой о существовании людей, коих жизнь вообще не одарила благами. В частности, привели в пример работников фабрик и дворников, вынужденных долгие годы «батрачить на дядю», чтобы заработать «копеечку на пропитание». В то время как Анфиса не очень утруждает себя работой, регулярно выбираясь на лазурный берег.

«Почему один отдых? Когда работать?!» — обращалась к звезде недовольная фанатка.

«Я всю жизнь много работала, чтобы теперь много отдыхать!» — недвусмысленно пояснила телеведущая в ответ на замечание.

Тут же другой пользователь пристыдил звезду за то, что она зарабатывает порядка «трех миллионов рублей в месяц», что в сотни раз больше дохода обычного работяги.

«Увы, столько в месяц я не зарабатываю», — кратко завершила неприятный диалог Анфиса Чехова.

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