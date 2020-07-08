«Я всю жизнь много работала!» — Анфиса Чехова впервые рассказала о своих гонорарах

|
Виктория Андреева
28

Телеведущая призналась, какую сумму примерно зарабатывает в месяц.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @achekhova

Популярная телеведущая Анфиса Чехова впервые честно призналась поклонникам, каковы ее гонорары. Произошло это случайно, в результате спонтанного диалога с пользователями Instagram, сообщает «Утро.ру».

В личном аккаунте звезда опубликовала очередное фото с отдыха, вокруг которого разгорелся настоящий скандал. В кадре — звезда расположилась на шезлонге, принимая солнечные ванны возле Черного моря.

«Жизнь дает только один дубль, если он вышел плохо — с этим приходится смириться», — философски подписала незатейливый снимок Анфиса.

Instagram @achekhova

«Зацепившись» за «дубль», возмущенные подписчики поспешили напомнить Чеховой о существовании людей, коих жизнь вообще не одарила благами. В частности, привели в пример работников фабрик и дворников, вынужденных долгие годы «батрачить на дядю», чтобы заработать «копеечку на пропитание». В то время как Анфиса не очень утруждает себя работой, регулярно выбираясь на лазурный берег.

«Почему один отдых? Когда работать?!» — обращалась к звезде недовольная фанатка.

«Я всю жизнь много работала, чтобы теперь много отдыхать!» — недвусмысленно пояснила телеведущая в ответ на замечание.

Тут же другой пользователь пристыдил звезду за то, что она зарабатывает порядка «трех миллионов рублей в месяц», что в сотни раз больше дохода обычного работяги.

«Увы, столько в месяц я не зарабатываю», — кратко завершила неприятный диалог Анфиса Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица София Ротару впервые показала свой дом за миллион долларов.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
ТОП-5 правил, которые нельзя нарушать при общении с мужчиной
21:20
Россия станет еще теснее сотрудничать со странами Африки
21:11
«Как же вы похожи!» — Актриса Екатерина Копанова показала редкие фото со свадьбы
21:00
В УК появится статья о нарушении территориальной целостности страны
20:58
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске
20:51
«Я всю жизнь много работала!» — Анфиса Чехова впервые рассказала о своих гонорарах

Сейчас читают

От Галины Сергеевны до музы фигуриста: Как менялась Лиза Арзамасова
Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок