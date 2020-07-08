«Я всю жизнь много работала!» — Анфиса Чехова впервые рассказала о своих гонорарах
Телеведущая призналась, какую сумму примерно зарабатывает в месяц.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Популярная телеведущая Анфиса Чехова впервые честно призналась поклонникам, каковы ее гонорары. Произошло это случайно, в результате спонтанного диалога с пользователями Instagram, сообщает «Утро.ру».
В личном аккаунте звезда опубликовала очередное фото с отдыха, вокруг которого разгорелся настоящий скандал. В кадре — звезда расположилась на шезлонге, принимая солнечные ванны возле Черного моря.
«Жизнь дает только один дубль, если он вышел плохо — с этим приходится смириться», — философски подписала незатейливый снимок Анфиса.
«Зацепившись» за «дубль», возмущенные подписчики поспешили напомнить Чеховой о существовании людей, коих жизнь вообще не одарила благами. В частности, привели в пример работников фабрик и дворников, вынужденных долгие годы «батрачить на дядю», чтобы заработать «копеечку на пропитание». В то время как Анфиса не очень утруждает себя работой, регулярно выбираясь на лазурный берег.
«Почему один отдых? Когда работать?!» — обращалась к звезде недовольная фанатка.
«Я всю жизнь много работала, чтобы теперь много отдыхать!» — недвусмысленно пояснила телеведущая в ответ на замечание.
Тут же другой пользователь пристыдил звезду за то, что она зарабатывает порядка «трех миллионов рублей в месяц», что в сотни раз больше дохода обычного работяги.
«Увы, столько в месяц я не зарабатываю», — кратко завершила неприятный диалог Анфиса Чехова.
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