Аномальное тепло придет в Европейскую часть России
Превышение температурной нормы ожидается на четыре-пять градусов.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото, видео: www.globallookpress.com / rgb fotografie; Известия / Константин Кокошкин, Кристина Кормилицына, Павел Бедняков, Александр Полегенько
Аномально теплая погода установится в ряде областей на севере Европейской части России, а также в Калининградской области. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, превышение температурной нормы будет варьироваться от четырех до пяти градусов. В Калининградской области воздух прогреется до 25, а местами и до 30 градусов, вода — до 21-22 градусов.
«Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что в Мурманской, Архангельской областях, Карелии и Санкт-Петербурге также ожидается превышение температурной нормы на четыре-шесть градусов. Хотя еще недавно, по его словам, там были заморозки. В городе на Неве будет 23-25 градусов, а в Мурманске — 17-18 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москву вернется теплое лето.
- 20 авг
- Затопленные города Сибири ливень будет испытывать еще две недели
- 19 авг
- В Россию сегодня придут первые заморозки
- 19 авг
- Преображение Господне или Яблочный спас: Традиции и смысл праздника
- 18 авг
- Ливень привел к потопу: в Благовещенске объявлен режим ЧС — видео
- 16 авг
- Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21
- 14 авг
- Видео: Миниатюрный торнадо в Якутске умилил пользователей сети
- 14 авг
- Когда в Москву вернется теплое лето? — прогноз метеоролога
- 12 авг
- Немного тепла, и здравствуй, осень! Синоптики сделали прогноз на август
- 12 авг
- Когда в Центральную Россию вернется тепло?
- 11 авг
- Несколько районов Подмосковья ушли под воду после сильного ливня
Читайте также
82%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?