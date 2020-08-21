Аномальное тепло придет в Европейскую часть России

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Алина Потёмкина
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Превышение температурной нормы ожидается на четыре-пять градусов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / rgb fotografie; Известия / Константин Кокошкин, Кристина Кормилицына, Павел Бедняков, Александр Полегенько

Тема:
Погода

Аномально теплая погода установится в ряде областей на севере Европейской части России, а также в Калининградской области. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, превышение температурной нормы будет варьироваться от четырех до пяти градусов. В Калининградской области воздух прогреется до 25, а местами и до 30 градусов, вода — до 21-22 градусов.

«Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Мурманской, Архангельской областях, Карелии и Санкт-Петербурге также ожидается превышение температурной нормы на четыре-шесть градусов. Хотя еще недавно, по его словам, там были заморозки. В городе на Неве будет 23-25 градусов, а в Мурманске — 17-18 градусов.

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