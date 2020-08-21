Разработчики Windows запретили отключать антивирус на ПК

В новой версии Windows 10 исчезла возможность отключения встроенного антивируса, сообщает издание Windows Latest. По словам разработчиков, при отсутствии сторонних программ для «поимки» вредоносных ПО это позволит обеспечить оптимальную защиту компьютера от утечки личных данных. В противном случае — риски, безусловно, возрастут.

Авторы статьи отмечают, что августовское обновление под номером 4.18.2007.8 заставляет оперативную систему игнорировать попытки пользователя отключить Windows Defender — «Защитник Windows». В том числе, через системный реестр: ранее установка параметра DisableAntiSpyware, находящегося в \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender реестра в «1», с перезагрузкой ПК позволяла добиться полной деактивации встроенного антивируса.

К данному способу отключения «Защитника» юзеры прибегали сразу по целому ряду причин. Во-первых, любая программа подобного типа не исключает сбоев системы и ложных срабатываний, что значительно тормозит процесс работы. Во-вторых, немало пользователей, которые используют «пиратские» версии продуктов Microsoft, а встроенный «защитник» распознает их как вредоносные ПО.

Как отмечает издание, деактивировать Windows Defender теперь можно будет лишь установкой аналогичного антивируса. При этом разработчик программы значения не имеет, поскольку система в принципе не конфликтует со сторонними ПО.

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