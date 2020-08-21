Продюсеры шоу «Орел и решка» окончательно определились с ведущими нового сезона и решили, какие обязанности лягут на плечи трех выбранных девушек: Анастасии Ивлеевой, Региной Тодоренко и Юлией Коваль. Последняя уже подтвердила, что утверждена на должность.

«Офишиал ведущая „Орла Орешки"», — гласит ее подпись на странице в Instagram (сохранена орфография автора — Прим.ред.).

Как уточнили представители телеканала «Пятница», который транслирует тревел-шоу, Ивлеева с подругой Коваль возьмут на себя заграничные путешествия, а вернувшаяся в проект Тодоренко отправится на съемки по России.

Поклонники встретили новость об утверждении Коваль с негодованием. В проведенном среди зрителей опросе за ведущую отдали меньшинство голосов. Однако продюсеры рассудили по-своему.

«Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться!» — написали в Instagram создатели шоу.

Судя по комментариям под промо-роликом, телезрители не были заинтригованы. Помимо набравшего популярность хештега #ковальвалисрешки в соцсети появился и другой с тем же содержанием, но более эмоциональный и не печатный.

«Коваль не понравилась в прошлом сезоне. Печалька»;

«Я разочарован»;

«Ну почему Коваль?! Большинство же проголосовало против нее!»

«Тогда и смотреть не буду. Очень жаль»;

«Все, расходимся!» — отреагировали негодующие фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как Тодоренко отреагировала на выбор ее соведущей Ивлеевой в шоу «Орел и решка»?