«Все, расходимся!» — Юлия Коваль назвала себя официальной ведущей «Орла и решки»

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Валентин Черников
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Руководство передачи уточнило, как распределятся роли между тремя теледивами в новом сезоне.

«Все, расходимся!» — Юлия Коваль назвала себя официальной ведущей «Орла и решки»

Фото: Instagram @koval_now

Продюсеры шоу «Орел и решка» окончательно определились с ведущими нового сезона и решили, какие обязанности лягут на плечи трех выбранных девушек: Анастасии Ивлеевой, Региной Тодоренко и Юлией Коваль. Последняя уже подтвердила, что утверждена на должность.

«Офишиал ведущая „Орла Орешки"», — гласит ее подпись на странице в Instagram (сохранена орфография автора — Прим.ред.).

Как уточнили представители телеканала «Пятница», который транслирует тревел-шоу, Ивлеева с подругой Коваль возьмут на себя заграничные путешествия, а вернувшаяся в проект Тодоренко отправится на съемки по России.

Поклонники встретили новость об утверждении Коваль с негодованием. В проведенном среди зрителей опросе за ведущую отдали меньшинство голосов. Однако продюсеры рассудили по-своему.

 
 
 
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Раскрываем интригу! Кто же станет соведущим Насти Ивлеевой? У вас было много вариантов, но мы выбрали самый неожиданный. ⠀ Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться! А вот кто развлекаться на полную, а кто спать на пляже — решит орёл или решка. ⠀ Встречаем и любим — Юля Коваль в новом сезоне «Орёл и Решка»!

Публикация от  Орёл и Решка (@orelireshka_official)

«Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться!» — написали в Instagram создатели шоу.

Судя по комментариям под промо-роликом, телезрители не были заинтригованы. Помимо набравшего популярность хештега #ковальвалисрешки в соцсети появился и другой с тем же содержанием, но более эмоциональный и не печатный.

«Коваль не понравилась в прошлом сезоне. Печалька»;

«Я разочарован»;

«Ну почему Коваль?! Большинство же проголосовало против нее!»

«Тогда и смотреть не буду. Очень жаль»;

«Все, расходимся!» — отреагировали негодующие фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как Тодоренко отреагировала на выбор ее соведущей Ивлеевой в шоу «Орел и решка»?

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