Как Тодоренко отреагировала на выбор ее соведущей Ивлеевой в шоу «Орел и решка»?

Разрешилась главная интрига, которая беспокоила фанатов телепередачи «Орел и решка»! Соведущей Насти Ивлеевой в новом сезоне станет Регина Тодоренко. Она уже прокомментировала это известие в сторис Instagram.

«Дорогие мои друзья, по статистике, 90% моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в трэвел-проекте „Орел и Решка“. Ну что ж, ваши мечты сбудутся совсем скоро», — сказала Тодоренко.

Ранее телеведущая ради шутки провела опрос среди своих подписчиков, пообещав, что, если они проголосуют «за», она согласится вернуться в телевизионный проект о путешествиях. К неожиданности звезды набралось очень много поклонников, которые буквально жаждали увидеть ее в новом сезоне.

В последние дни споры о том, кто же будет вести проект «Орел и решка», разгорелись не на шутку. Ранее в прессе писали, что пару Насте Ивлеевой составит ее подруга Юлия Коваль. Тогда 5-tv.ru рассказывал, как восприняли это решение поклонники Ивлеевой.

Между тем, сама супруга рэпера Элджея также отреагировала на то, с кем она будет делить эфир в новом сезоне шоу.