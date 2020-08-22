Любви — 17 лет: Тарзан опубликовал трогательное свадебное видео с Королевой
Супруги, по их словам, все также нежно относятся друг к другу, как и много лет назад.
Фото: Instagram @tarzan___official
Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал видео, посвященное годовщине свадьбы с певицей Наташей Королевой. Пара недавно отпраздновала 17-летие совместной жизни.
Первой с публичными поздравлениями выступила Королева. Она опубликовала трогательное признание в любви к Тарзану.
Глушко же ответил свадебным видео, на котором есть кадры из ЗАГСа, а также часть интервью, которое пара давала после церемонии.
С 17-летием нас! Это было, как вчера! Люблю нас!» — подписал публикацию счастливый муж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С 17 — ти летием нас! Это было, как вчера! Люблю тебя! @koroleva__star ❤❤❤ #тарзан #тарзаншоу #наташакоролева
Подписчики радостно поздравили звездную семью с праздником.
«Ой, какие хорошенькие! Наташа прям светится от счастья! Пусть этот блеск ваших счастливых глаз будет еще долгие-долгие годы»
«Какие же вы классные, с годовщиной вас, любви вам»
«Классная, дружная, харизматичная, творческая семья! Так держать! Всех вас любим и по отдельности и вместе, включая Архипа», — пишут поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарзан провел ночь с «двумя девчонками».
Читайте также
64%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?