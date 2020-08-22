Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал видео, посвященное годовщине свадьбы с певицей Наташей Королевой. Пара недавно отпраздновала 17-летие совместной жизни.

Первой с публичными поздравлениями выступила Королева. Она опубликовала трогательное признание в любви к Тарзану.

Глушко же ответил свадебным видео, на котором есть кадры из ЗАГСа, а также часть интервью, которое пара давала после церемонии.

С 17-летием нас! Это было, как вчера! Люблю нас!» — подписал публикацию счастливый муж.

Подписчики радостно поздравили звездную семью с праздником.

«Ой, какие хорошенькие! Наташа прям светится от счастья! Пусть этот блеск ваших счастливых глаз будет еще долгие-долгие годы»

«Какие же вы классные, с годовщиной вас, любви вам»

«Классная, дружная, харизматичная, творческая семья! Так держать! Всех вас любим и по отдельности и вместе, включая Архипа», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарзан провел ночь с «двумя девчонками».