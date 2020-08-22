Любви — 17 лет: Тарзан опубликовал трогательное свадебное видео с Королевой

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Андрей Чапыгин
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Супруги, по их словам, все также нежно относятся друг к другу, как и много лет назад.

Любви — 17 лет: Тарзан опубликовал трогательное свадебное видео с Королевой

Фото: Instagram @tarzan___official

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал видео, посвященное годовщине свадьбы с певицей Наташей Королевой. Пара недавно отпраздновала 17-летие совместной жизни.

Первой с публичными поздравлениями выступила Королева. Она опубликовала трогательное признание в любви к Тарзану.

Глушко же ответил свадебным видео, на котором есть кадры из ЗАГСа, а также часть интервью, которое пара давала после церемонии.

С 17-летием нас! Это было, как вчера! Люблю нас!» — подписал публикацию счастливый муж.

 
 
 
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С 17 — ти летием нас! Это было, как вчера! Люблю тебя! @koroleva__star ❤❤❤ #тарзан #тарзаншоу #наташакоролева

Публикация от  Сергей Глушко (Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики радостно поздравили звездную семью с праздником.

«Ой, какие хорошенькие! Наташа прям светится от счастья! Пусть этот блеск ваших счастливых глаз будет еще долгие-долгие годы»

«Какие же вы классные, с годовщиной вас, любви вам»

«Классная, дружная, харизматичная, творческая семья! Так держать! Всех вас любим и по отдельности и вместе, включая Архипа», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарзан провел ночь с «двумя девчонками».

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