Тело второй погибшей обнаружили под завалами дома в Ярославле
Взрыв газа в девятиэтажном доме произошел вечером 21 августа.
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Фото, видео: 5-tv.ru; Вконтакте @id15057676
Тело женщины извлекли из завалов дома в Ярославле, где произошел взрыв газа. Таким образом, число жертв трагедии возросло до двух человек. Погибшую обнаружили на втором этаже.
Ранее сообщалось, что под завалами может быть восьмилетний мальчик.
Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 жильцов девятиэтажки.
В результате ЧП также получили травмы четыре человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со случившимся. По факту трагедии следственные органы возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших при взрыве в Ярославле.
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