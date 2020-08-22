Список пострадавших при взрыве газа в доме в Ярославле

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Анастасия Шадская
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В результате ЧП оказались разрушены перекрытия сразу нескольких этажей жилого дома.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказался список пострадавших и данные о личности погибшей при взрыве газа в доме в Ярославле.

Анна Щ., 1980 года рождения

Ирина Т., 1958 года рождения

Наталья С., 1950 года рождения

Галина Н., 1949 года рождения

Елена К, 1954 года рождения — погибла в результате ЧП.

ЧП в десятиэтажном доме произошло на улице Батова вечером 21 августа, обрушились перекрытия с шестого до третьего этажа.

Из поврежденного дома были спасены 14 человек. Предположительно, под завалами могут находиться женщина и ребенок.

На место была отправлена группировка от Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра МЧС общей численностью в 67 человек. В их распоряжении есть восемь единиц техники. Кроме того, в скором времени туда для обследования здания прибудет диагностический комплекс «Струна», который применяют для определения последствий от землетрясений или взрывов.

Губернатор края Дмитрий Миронов немедленно прервал свой отпуск после ЧП в Ярославле. Он создал специальную рабочую группу, которой поручено разобраться в причинах случившегося и оказать помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возбуждении дела по факту взрыва газа в доме в Ярославской области.

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