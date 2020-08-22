Видео: в Ленобласти задержали грабителя, напавшего на женщину из-за смартфона

В Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в ограблении женщины. 5-tv.ru публикует кадры с места ЧП.

По оперативной информации, вопиющий инцидент произошел в ночь с 19 на 20 августа. Утром 20 августа женщина 1978 года рождения обратилась за помощью в отделение полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Она рассказала, что злоумышленник напал на нее возле первого корпуса дома № 15 по Альпийскому переулку. Рослый мужчина силой отобрал у нее мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Как видно на кадрах с места ЧП, поначалу пострадавшая сопротивлялась напору грабителя, а после предприняла попытку его догнать. К сожалению, усилия оказались тщетны.

В результате своевременно принятых мер личность злоумышленника удалось установить достаточно быстро. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, им оказался мужчина 1979 года рождения.

В тот же день правоохранители задержали предполагаемого преступника в Заводском поселке Лукаши Ленинградской области. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Мобильное устройство, отнятое у потерпевшей, было обнаружено в результате обыска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина вонзил шило в сердце петербуржца ради самоката.