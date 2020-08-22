Семьям погибших при взрыве в Ярославле выплатят по одному миллиону рублей

Семья погибших при взрыве в десятиэтажке в Ярославле выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Владимира Волкова.

«Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей», — цитирует агентство градоначальника.

Взрыв бытового газа с последующим частичным обрушением перекрытий произошел в многоэтажке на улице Батова накануне вечером. В результате ЧП погибли три человека, в том числе ребенок. Еще четверо пострадали.

По факту произошедшего Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Ярославской области организована проверка.

Спасательные работы на месте взрыва завершены. В настоящее время надежность несущих конструкций здания специалисты обследуют при помощи «Струны».