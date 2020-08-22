Спасательные работы на месте взрыва газа в ярославской многоэтажке завершены

|
Василий Заика
Эксклюзив 11

Строительная экспертиза несущей способности конструкций здания пройдет 22 августа.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; 5-tv.ru

Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажке на улице Батова в Ярославле завершены. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС Олег Бочаров. По его словам, все жильцы подъезда, где произошло ЧП, установлены.

«Все фамилии известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций», — цитирует ТАСС главу ведомства.

Начальник ГУ МЧС Ярославля отметил, что взрывом повреждены 12 жилых помещений, шесть из которых полностью разрушены. В настоящее время существует угроза обрушения свисающих плит шестого этажа.

Олег Бочаров добавил, что строительная экспертиза несущей способности конструкции многоэтажки запланирована на 22 августа.

«Сегодня ожидаем начала работы строительной экспертизы, определяющей конструкционную несущую способность разрушенного подъезда», — сказал глава МЧС Ярославля.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле произошел около 19.30 по московскому времени 21 августа. Перекрытия нескольких этажей жилого здания обрушились. В результате ЧП погибли три человека, среди них восьмилетний ребенок. Еще четверо пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура Ярославской области организовала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под завалами дома в Ярославле обнаружили тело ребенка.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:45
Спасательные работы на месте взрыва газа в ярославской многоэтажке завершены
5:32
Собчак зарабатывает больше Богомолова в 10 раз — данные о доходах пары
5:21
«Испанский стыд»: голая Диана Шурыгина зачем-то выложила фото из душа
5:01
Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из России в Германию
5:00
«Птичку жалко!» Тест: Угадайте фильм с Шуриком
4:48
ВОЗ: назван срок, за который удастся победить COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок