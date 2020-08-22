Спасательные работы на месте взрыва газа в ярославской многоэтажке завершены

Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажке на улице Батова в Ярославле завершены. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС Олег Бочаров. По его словам, все жильцы подъезда, где произошло ЧП, установлены.

«Все фамилии известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций», — цитирует ТАСС главу ведомства.

Начальник ГУ МЧС Ярославля отметил, что взрывом повреждены 12 жилых помещений, шесть из которых полностью разрушены. В настоящее время существует угроза обрушения свисающих плит шестого этажа.

Олег Бочаров добавил, что строительная экспертиза несущей способности конструкции многоэтажки запланирована на 22 августа.

«Сегодня ожидаем начала работы строительной экспертизы, определяющей конструкционную несущую способность разрушенного подъезда», — сказал глава МЧС Ярославля.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле произошел около 19.30 по московскому времени 21 августа. Перекрытия нескольких этажей жилого здания обрушились. В результате ЧП погибли три человека, среди них восьмилетний ребенок. Еще четверо пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура Ярославской области организовала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под завалами дома в Ярославле обнаружили тело ребенка.