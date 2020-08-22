Противница пластических операций Юлия Ковальчук с гордостью приняла себя «60-летней»

Певица Юлия Ковальчук с юмором отреагировала на критику фанатов, назвавших ее «шестидесятилетней». Известная телеведущая примерила на себя соответствующий образ и решила, что он не так уж и плох. Своими мыслями на этот счет она поделилась в Instagram.

«Так как недавно выяснилось, что мне 60, я серьезно решила ни в чем себе не отказывать и с утреца залила в свой организм стаканчик какао, и пошла отплясывать для тех, кому за 60», — подписала певица свою фотографию в социальной сети.

Instagram @juliakovalchuk

Также экс-солистка группы «Блестящие» отметила, что возрастная аудитория очень стабильная и благодарная.

На фотографии Юлия вновь предстала перед публикой практически без макияжа, но надела очки.

Подписчики решили поддержать 37-летнюю певицу теплыми словами.

«Да уж, за 60. Некоторым и в 25 так выглядеть не судьба»;

» Люди прибавляют вам возраст от зависти!»

«Юля, вы такой позитивчик… Мне б такую подругу», — написали фолловеры звезды.

Многих восхитила находчивость Ковальчук и ее умение выходить из ситуации с юмором. Ведь так и нужно реагировать на слова хейтеров.

Instagram @juliakovalchuk

Поводом для предыдущего горячего обсуждения стала фотография певицы без макияжа в домашней одежде. Юлия опубликовала ее три дня назад. Тогда подписчики раскритиковали внешность Ковальчук, а многие из них даже отметили, что на вид ей можно дать около 60 лет.

Юлия Ковальчук одна из немногих звезд российского шоу-бизнеса, которая до сих не прибегла к услугам пластических хирургов, пишет «7Дней.ру». Артистка предпочитает поддерживать естественную красоту здоровым образом жизни и старается максимально давать отдыхать своей коже в промежутках между съемками и концертами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что муж Юлии Ковальчук — Алексей Чумаков заметно похудел.