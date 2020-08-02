«Схуднул»: Фанаты не признали Чумакова, сделавшего трюк в стиле Шакил О’Нила

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Алиса Старжевская
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Певец отдохнул на баскетбольной площадке вместе со своей женой Юлией Ковальчук.

Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук являются одной из самых завидных пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги часто проводят время вместе, делая выбор в пользу активного отдыха. Счастливыми моментами артисты делятся со своими подписчиками, которые не могут налюбоваться на гармоничную пару.

Недавно певцы отдохнули на спортивной площадке. Ковальчук показала, как ее муж прекрасно играет в баскетбол и попадает в кольцо с дальнего расстояния. 37-летняя звезда пришла в такой восторг от игры своего мужа, что выразила недоумение, когда и где Чумаков научился так виртуозно владеть мячом.

«Я — Шакил О’Нил», — гордо сказал артист.

Instagram @juliakovalchuk

Подписчики были явно удивлены неожиданно открывшемуся таланту исполнителя. Но больше всего их поразил внешний вид Чумакова. Некоторые признали, что если бы не его жена в кадре, они бы с легкостью приняли заметно похудевшего и обросшего певца за кого-то другого.

«Не признала Алексея»;

«А Алексей схуднул!»;

«Талантливый человек — талантлив во всем», — прокомментировали юзеры.

К слову, в том, что Чумаков изменился в лучшую сторону нет ничего удивительного: супруга музыканта регулярно занимается спортом, оттачивая свою и без того стройную фигуру, да и сам Чумаков старается поспевать за своей женой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в 37 выглядеть на 25 по примеру Юлии Ковальчук.

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