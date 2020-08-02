«Схуднул»: Фанаты не признали Чумакова, сделавшего трюк в стиле Шакил О’Нила
Певец отдохнул на баскетбольной площадке вместе со своей женой Юлией Ковальчук.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук являются одной из самых завидных пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги часто проводят время вместе, делая выбор в пользу активного отдыха. Счастливыми моментами артисты делятся со своими подписчиками, которые не могут налюбоваться на гармоничную пару.
Недавно певцы отдохнули на спортивной площадке. Ковальчук показала, как ее муж прекрасно играет в баскетбол и попадает в кольцо с дальнего расстояния. 37-летняя звезда пришла в такой восторг от игры своего мужа, что выразила недоумение, когда и где Чумаков научился так виртуозно владеть мячом.
«Я — Шакил О’Нил», — гордо сказал артист.
Подписчики были явно удивлены неожиданно открывшемуся таланту исполнителя. Но больше всего их поразил внешний вид Чумакова. Некоторые признали, что если бы не его жена в кадре, они бы с легкостью приняли заметно похудевшего и обросшего певца за кого-то другого.
«Не признала Алексея»;
«А Алексей схуднул!»;
«Талантливый человек — талантлив во всем», — прокомментировали юзеры.
К слову, в том, что Чумаков изменился в лучшую сторону нет ничего удивительного: супруга музыканта регулярно занимается спортом, оттачивая свою и без того стройную фигуру, да и сам Чумаков старается поспевать за своей женой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в 37 выглядеть на 25 по примеру Юлии Ковальчук.
Читайте также
88%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?