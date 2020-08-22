На вершине горы Ай-Петри установили флаг России

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Софья Зуева
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Торжественное водружение символа России в Крыму прошло в шестой раз.

На вершине горы Ай-Петри установили флаг России

Фото: www.globallookpress / Server Amzayev

На горе Ай-Петри в Крыму на высоте порядка 1,2 километра установили российский триколор, сообщил глава МЧС республики Крым Сергей Шахов.

Торжественная церемония, приуроченная ко Дню флага, уже стала традиционной. В этом году ее провели в шестой раз.

«В акции ежегодно принимает участие все больше крымчан, которые таким образом проявляют свою гордость за то, что теперь живут под этим флагом», — заявил Шахов.

В мероприятии приняли участие представители Федерации спортивного туризма, члены Общественного совета при МЧС по Крыму, личный состав Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС» и местные жители республики.

Гора Ай-Петри расположена на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Ее высота составляет 1234 метра.

День Государственного флага РФ отмечается 22 августа по указу президента с 1994 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская полиция провела торжественную акцию в День флага РФ.

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