Российская полиция провела акцию в День государственного флага

|
Василий Заика
34

Стражи порядка установили триколор в самых красивых местах ряда регионов страны.

Фото, видео: МВД РФ; ТАСС / Пресс-служба АО "Технодинамика"

Российские полицейские провели акцию в День государственного флага. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, стражи порядка установили триколор в самых красивых местах ряда регионов страны.

В частности, в Крыму символ государства гордо реет на фоне Крымского моста. В Якутии правоохранители водрузили флаг на Кангаласском мысу. В Челябинской области — на горе Сугомак, а в Красноярском крае — на всем известных Столбах.

«На Кавказе полицейские подошли к подножию горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии и поднялись на смотровую площадку Сулакского каньона в Дагестане. В Нижнем Новгороде мероприятие прошло на набережной Федоровского, в Республике Карелия у уникального ансамбля на острове Кижи, в Республике Алтай на берегу Телецкого озера», — сказала Ирина Волк.

В свою очередь, московские полицейские устроили акцию на территории музейного комплекса ВДНХ.

День государственного флага РФ был установлен указом президента России в 1994 году. Праздник отмечается ежегодно 22 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.10
0.33 87.73
0.30
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

8:47
День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа
8:37
Рабочие пострадали в результате хлопка в Екатеринбурге
8:31
Как быстро восстановить волосы после летнего солнца? — советы трихолога
8:23
«Господи»: как отреагировала на отказ отца от адвоката Пашаева дочь Ефремова?
8:12
«Как я шикарно выгляжу в 61»: жена Гарика Мартиросяна напросилась на комплименты
8:00
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Сейчас читают

«Все очень нечисто»: Валерия озвучила собственную версию гибели Легкоступовой
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Стало известно, чем накануне занимался Навальный

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок