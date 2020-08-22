Российская полиция провела акцию в День государственного флага

Российские полицейские провели акцию в День государственного флага. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, стражи порядка установили триколор в самых красивых местах ряда регионов страны.

В частности, в Крыму символ государства гордо реет на фоне Крымского моста. В Якутии правоохранители водрузили флаг на Кангаласском мысу. В Челябинской области — на горе Сугомак, а в Красноярском крае — на всем известных Столбах.

«На Кавказе полицейские подошли к подножию горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии и поднялись на смотровую площадку Сулакского каньона в Дагестане. В Нижнем Новгороде мероприятие прошло на набережной Федоровского, в Республике Карелия у уникального ансамбля на острове Кижи, в Республике Алтай на берегу Телецкого озера», — сказала Ирина Волк.

В свою очередь, московские полицейские устроили акцию на территории музейного комплекса ВДНХ.

День государственного флага РФ был установлен указом президента России в 1994 году. Праздник отмечается ежегодно 22 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ.