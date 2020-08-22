Российская полиция провела акцию в День государственного флага
Стражи порядка установили триколор в самых красивых местах ряда регионов страны.
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Фото, видео: МВД РФ; ТАСС / Пресс-служба АО "Технодинамика"
Российские полицейские провели акцию в День государственного флага. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, стражи порядка установили триколор в самых красивых местах ряда регионов страны.
В частности, в Крыму символ государства гордо реет на фоне Крымского моста. В Якутии правоохранители водрузили флаг на Кангаласском мысу. В Челябинской области — на горе Сугомак, а в Красноярском крае — на всем известных Столбах.
«На Кавказе полицейские подошли к подножию горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии и поднялись на смотровую площадку Сулакского каньона в Дагестане. В Нижнем Новгороде мероприятие прошло на набережной Федоровского, в Республике Карелия у уникального ансамбля на острове Кижи, в Республике Алтай на берегу Телецкого озера», — сказала Ирина Волк.
В свою очередь, московские полицейские устроили акцию на территории музейного комплекса ВДНХ.
День государственного флага РФ был установлен указом президента России в 1994 году. Праздник отмечается ежегодно 22 августа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ.
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