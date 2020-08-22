Экс-сотрудник Следственного комитета Белоруссии задержан в России

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Светлана Александрова
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Ранее Андрей Остапович опубликовал в Instagram пост, в котором выложил фото рапорта об увольнении и обвинил коллег в необоснованном возбуждении уголовных дел.

Экс-сотрудник Следственного комитета Белоруссии задержан в России

Фото: Известия / Михаил Терещенко

Бывший сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович задержан в России, в гостинице «Рижская» в Пскове. Он пересек границу в Смоленской области, сообщают «Известия» со ссылкой на Twitter газеты «Псковская губерния».

По информации издания, несколько дней назад Остапович опубликовал в соцсетях рапорт об увольнении с должности старшего следователя Партизанского районного отдела СК Белоруссии. Он также призывал «свергнуть режим» и обвинил коллег в необоснованном возбуждении уголовных дел против участников протестов.

Позже пост был удален, однако адвокат бывшего следователя Вячеслав Головин, опасается, что в ближайшее время Остаповича экстрадируют обратно на родину, причиной может стать нелегальное пересечение границы во время пандемии коронавируса.

«В связи с тем, что в своем рапорте он сообщил, что такой режим должен быть свергнут, у него в Республике Беларусь будут большие проблемы», — говорится в сообщении.

Ранее, как писал 5-tv.ru, генпрокуратура Белоруссии открыла уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции. Действия участников совета расцениваются как попытка захвата власти, им грозит до пяти лет колонии за «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» страны.

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