Мужчина, пропавший 10 дней назад в Минске, найден мертвым в лесу

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Нюра Незванова
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На теле 28-летнего мужчины обнаружены следы побоев.

Мужчина, пропавший 10 дней назад в Минске, найден мертвым в лесу

Фото: Instagram @astap_mystery

Житель Минска 28-летний Никита Кривцев обнаружен мертвым в лесу, пишет издание «Наша Нива».

Молодой человек пропал десять дней назад. К его поиску был подключен поисково-спасательный отряд «Ангел». В итоге тело мужчины со следами побоев было найдено в лесном массиве лесу в Партизанском районе белорусской столицы.

Сообщается, что молодой человек был футбольным фанатом, и активно участвовал в протестах после выборов президента республики.

Обстоятельства его смерти уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-сотрудника Следственного комитета Белоруссии задержан в России.

Массовые выступления на территории Белоруссии начались 9 августа после проведения выборов президента страны. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов.

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