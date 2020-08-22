Мужчина, пропавший 10 дней назад в Минске, найден мертвым в лесу

Житель Минска 28-летний Никита Кривцев обнаружен мертвым в лесу, пишет издание «Наша Нива».

Молодой человек пропал десять дней назад. К его поиску был подключен поисково-спасательный отряд «Ангел». В итоге тело мужчины со следами побоев было найдено в лесном массиве лесу в Партизанском районе белорусской столицы.

Сообщается, что молодой человек был футбольным фанатом, и активно участвовал в протестах после выборов президента республики.

Обстоятельства его смерти уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-сотрудника Следственного комитета Белоруссии задержан в России.

Массовые выступления на территории Белоруссии начались 9 августа после проведения выборов президента страны. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов.