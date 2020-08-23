🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 августа, Луна в созвездии Весы — это период гармонии и спокойствия. Не стоит принимать судьбоносные решения, сначала лучше взвесить все «за» и «против».

♈ Овен

Овен, хватит оправдывать свои слабости. Вам необходимо перестать жалеть себя. Только поборов свои вредные привычки, вы сможете двигаться дальше к своей мечте. Но чтобы обрести мудрость, необходимо принять добродетели тишины и одиночества.

Космический совет: поборите свои слабости.

♉ Телец

Тельцы, непростые ситуации заставляют нас осознать старые раны и травмы, которые глубоко засели в вашей душе, и побуждают открыть портал для исцеления и интеграции. То, что вы сейчас испытываете, непросто, Телец. Верьте, что у вас есть сила, смелость и мудрость, чтобы преодолеть все негативные обстоятельства.

Космический совет: время для исцеления и интеграции.

♊ Близнецы

Близнецы, вы находитесь в эпицентре творческого возрождения. Позвольте всему прекрасному, что есть в окружении, стать вашей музой. Постарайтесь вытащить себя из «квадрата», и вы сумеете создать что-то по-настоящему новое.

Космический совет: найдите свою музу.

♋ Рак

Раки, вы сами создаете свою реальность. Хватит перекладывать груз ответственности на других людей, вы вполне самодостаточны и сможете нести ответственность за принятые решения. Поверьте, люди пойдут за вами.

Космический совет: не бойтесь принимать решения.