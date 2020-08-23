🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 августа, не стоит принимать поспешных решений и браться за масштабные проекты. Посвятите этот день близким.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 августа, Луна в созвездии Весы — это период гармонии и спокойствия. Не стоит принимать судьбоносные решения, сначала лучше взвесить все «за» и «против».
♈ Овен
Овен, хватит оправдывать свои слабости. Вам необходимо перестать жалеть себя. Только поборов свои вредные привычки, вы сможете двигаться дальше к своей мечте. Но чтобы обрести мудрость, необходимо принять добродетели тишины и одиночества.
Космический совет: поборите свои слабости.
♉ Телец
Тельцы, непростые ситуации заставляют нас осознать старые раны и травмы, которые глубоко засели в вашей душе, и побуждают открыть портал для исцеления и интеграции. То, что вы сейчас испытываете, непросто, Телец. Верьте, что у вас есть сила, смелость и мудрость, чтобы преодолеть все негативные обстоятельства.
Космический совет: время для исцеления и интеграции.
♊ Близнецы
Близнецы, вы находитесь в эпицентре творческого возрождения. Позвольте всему прекрасному, что есть в окружении, стать вашей музой. Постарайтесь вытащить себя из «квадрата», и вы сумеете создать что-то по-настоящему новое.
Космический совет: найдите свою музу.
♋ Рак
Раки, вы сами создаете свою реальность. Хватит перекладывать груз ответственности на других людей, вы вполне самодостаточны и сможете нести ответственность за принятые решения. Поверьте, люди пойдут за вами.
Космический совет: не бойтесь принимать решения.
♌ Лев
Лев, в каждой истории всегда есть более чем одна сторона и сегодня вас просят попробовать посмотреть со стороны на происходящее. Вы можете узнать много чего нового в процессе. Будьте добры и сострадательны к окружающим. Направьте свою энергию на то, что важно, но вы уже какое-то время откладываете.
Космический совет: проявляйте доброту и сострадание.
♍ Дева
Девы, у вас слишком много нездоровых привычек и пристрастий. Эти моменты значительно снижают вашу продуктивность, так как много времени тратите на их обеспечение. Постарайтесь провести переоценку ценностей, и поймите, что действительно ценно.
Космический совет: избавьтесь от дурных привычек.
♎ Весы
Весы, будьте на стороне правды, даже если это угрожает вашей карьере. Люди, которые обманывают или льстят, зачастую не пользуются уважением окружающих. И в конечном итоге терпят фиаско.
Космический совет: будьте на стороне правды.
♏ Скорпион
Скорпион, вы выйдете из этой схватки победителем. Но не стоит зазнаваться или выказывать презрение к побежденному. Уважайте чужую позицию. Некоторых из вас ждет переезд, смена жительства или путешествие. Постарайтесь использовать эту перестановку по максимуму.
Космический совет: вы победите в этой схватке.
♐ Стрелец
Стрелец, «что посеешь, то и пожнешь». Эта поговорка относится к вам напрямую. Вы получите награду за хорошую работу, за то, что вкладывали душу в дело, и не боялись показаться странным. Продолжайте в том же духе.
Космический совет: получите свою награду.
♑ Козерог
Козерог, мы как бы и рады переменам, но одновременно боимся их как огня. Не бойтесь открывать закрытые двери, привлекать на свою сторону единомышленников и реализовывать идеи. Ваша жизнь — в ваших руках.
Космический совет: не бойтесь перемен.
♒ Водолей
Водолей, зачем вам богатства всего мира. Как известно, на тот свет их не возьмешь. Хватит париться по поводу финансового достатка, там самым вы не замечаете многих прекрасных вещей вокруг себя.
Космический совет: деньги в жизни не главное.
♊ Рыбы
Рыбы, очень скоро вас посетит вдохновение, которое вы так долго искали. Хватайте его за хвост, выжмите из себя все, что только можно. Поверьте, вы сможете создать что-то такое, чего никогда раньше не делали. Поверьте в себя.
Космический совет: вас посетит вдохновение.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.
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