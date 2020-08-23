Кириенко рассказал, что смена для силовиков «Служение отечеству» станет постоянной

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Молодцова Анна
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Первый замглавы администрации президента России выступил перед участниками форума «Территория смыслов».

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Фото, видео: ВКонтакте @terrascientiaforum, 5-tv.ru

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко выступил 22 августа перед участниками форума «Территория смыслов» в рамках пятой смены «Служение Отечеству». По его словам, такой поток был сформирован впервые за все время существования форума. Как заявил Кириенко, для людей, которые посвятили свою жизнь охране правопорядка, служение стране является особой ответственностью и особой честью.

«Поэтому мы считаем, что такой поток служения отечеству должен быть постоянным», – заявил он.

Он также добавил, что для представителей силовых ведомств крайне важно отбирать квалифицированные кадры и вкладывать силы и средства в их обучение. Кириенко вспомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что главное богатство страны — это люди.

«Все зависит от людей. Если есть преданные, профессиональные, квалифицированные люди — можно решить задачу любой сложности. И это важнейшее богатство нашей страны. Это последовательная позиция нашего президента», — сказал Кириенко.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил участникам форума, что существуют несколько правил, которые они должны соблюдать. По его словам, нужно всегда понимать, в чем состоит смысл и цель и помнить о необходимости постоянной учебы.

«И третье — мы сегодня все сидим в масках. Вы должны быть здоровыми», — сказал Мурашко, подчеркнув, что жизнь человека является самой большой ценностью.

Он также напомнил, что обязанность каждого — сделать страну «лучше, краше и здоровой».

Помимо Кириенко перед участниками смены также выступили заместитель министра юстиции РФ Алиса Безродная, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Смена «Служение Отечеству» началась 19 августа и продлится до 25 августа. В ней участвуют сотрудники МВД, Росгвардии, ФТС, МЧС, Минобороны, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти прошел всероссийский форум «Ладога-2020».

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