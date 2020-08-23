«Позавидуют молодые»: Прыгающий с зонтиком Петросян поразил фанатов задором

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Молодцова Анна
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Юморист, который скоро будет отмечать 75-летний юбилей, по однозначному мнению многих, расцвел в отношениях с молодой возлюбленной.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny;

Евгений Петросян в свои 74 года дает фору многим молодым. Юморист, несмотря на плотный рабочий график, активно занимается своим здоровьем: ведет здоровый образ жизни, ходит в спортзал и на массаж, не забывая о хорошем настроении и позитивном настрое. Поклонники Петросяна уверены — с новой возлюбленной Татьяной Брухуновой артист преобразился настолько, что вспоминать о его возрасте даже странно.

В доказательство этому стала недавняя фотосессия юмориста, которая прошла в подмосковном Кусково. На одном из кадров одетый в элегантный синий костюм Петросян подпрыгивает, держа в руках зонтик. По его словам, в усадьбу он приехал впервые, хотя и живет в Москве 58 лет.

«Но самое главное, я здесь встретил молодоженов, это здорово, что они сюда приезжают. Я с большой радостью поздравил их и пожелал счастья! Чего и всем нам желаю, дорогие мои подписчики!» — поделился радостный артист.

Instagram @petrosyanevgeny

Фанаты Петросяна заметили, что ради красивых фото он готов пойти на самые смелые эксперименты. Некоторые признались, что не узнали бы помолодевшего юмориста, если бы не следили за его страницей в Instagram.

«Евгений Ваганович, сколько в вас жизни, радости и задора! Так держать!»;

«Веселый человек, видимо, не стареет, и прыгает, и веселится»;

«Стиляга»;

«Вашей жизненной энергии позавидуют молодые», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян был вынужден скупать однокомнатные квартиры в Москве для хранения антиквариата.

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