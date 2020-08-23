«Позавидуют молодые»: Прыгающий с зонтиком Петросян поразил фанатов задором
Юморист, который скоро будет отмечать 75-летний юбилей, по однозначному мнению многих, расцвел в отношениях с молодой возлюбленной.
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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny;
Евгений Петросян в свои 74 года дает фору многим молодым. Юморист, несмотря на плотный рабочий график, активно занимается своим здоровьем: ведет здоровый образ жизни, ходит в спортзал и на массаж, не забывая о хорошем настроении и позитивном настрое. Поклонники Петросяна уверены — с новой возлюбленной Татьяной Брухуновой артист преобразился настолько, что вспоминать о его возрасте даже странно.
В доказательство этому стала недавняя фотосессия юмориста, которая прошла в подмосковном Кусково. На одном из кадров одетый в элегантный синий костюм Петросян подпрыгивает, держа в руках зонтик. По его словам, в усадьбу он приехал впервые, хотя и живет в Москве 58 лет.
«Но самое главное, я здесь встретил молодоженов, это здорово, что они сюда приезжают. Я с большой радостью поздравил их и пожелал счастья! Чего и всем нам желаю, дорогие мои подписчики!» — поделился радостный артист.
Фанаты Петросяна заметили, что ради красивых фото он готов пойти на самые смелые эксперименты. Некоторые признались, что не узнали бы помолодевшего юмориста, если бы не следили за его страницей в Instagram.
«Евгений Ваганович, сколько в вас жизни, радости и задора! Так держать!»;
«Веселый человек, видимо, не стареет, и прыгает, и веселится»;
«Стиляга»;
«Вашей жизненной энергии позавидуют молодые», — написали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян был вынужден скупать однокомнатные квартиры в Москве для хранения антиквариата.
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