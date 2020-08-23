Кто получил титул миссис Россия в 2020 году — фото
Итоги конкурса огласили в московском концертном зале «Астория».
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Фото, видео: Instagram @ivanova007
Титул «Миссис Россия — 2020» завоевала жительница Нижегородской области Дарья Иванова — не только признанная красавица, но и многодетная мама. По мнению Ивановой, главные ценности этого конкурса — материнство и добро. Именно их она намерена продвигать в дальнейшем, пишет ТАСС.
Итоги финала конкурса огласили в московском концертном зале «Астория».
«Миссис Россия Globe» по решению жюри стала руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова. Она будет представлять нашу страну на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.
Александра Черная из Московской области получила титул Гран-При «Миссис Россия — 2020». У красавицы из Подмосковья собственный бренд одежды с подогревом.
Первой вице-мисс стала Татьяна Полонникова из Новороссийска, второй — Мария Копылова из Анапы, и третьей вице-мисс признана Юлия Пышкиная из Великого Новгорода.
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