Кто получил титул миссис Россия в 2020 году — фото

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Нюра Незванова
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Итоги конкурса огласили в московском концертном зале «Астория».

Фото, видео: Instagram @ivanova007

Титул «Миссис Россия — 2020» завоевала жительница Нижегородской области Дарья Иванова — не только признанная красавица, но и многодетная мама. По мнению Ивановой, главные ценности этого конкурса — материнство и добро. Именно их она намерена продвигать в дальнейшем, пишет ТАСС.

Итоги финала конкурса огласили в московском концертном зале «Астория».

«Миссис Россия Globe» по решению жюри стала руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова. Она будет представлять нашу страну на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Александра Черная из Московской области получила титул Гран-При «Миссис Россия — 2020». У красавицы из Подмосковья собственный бренд одежды с подогревом.

Первой вице-мисс стала Татьяна Полонникова из Новороссийска, второй — Мария Копылова из Анапы, и третьей вице-мисс признана Юлия Пышкиная из Великого Новгорода.

Instagram @ivanova007

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самой красивой бабушкой Европы стала жительница Рязани.

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