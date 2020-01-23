Жительница Рязани Екатерина Егина стала обладателем титула «Grandmama Eurоре» на международном конкурсе красоты «Mrs Grandma Universe», проходившем в Болгарии. В состязании участвовали женщины старше 40 лет.

Конкурсантками стали 30 представительниц разных стран — России, Индии, Украины, Эстонии, Белоруссии, Испании, Сингапура и других. Самой взрослой претендентке было 67 лет. Участницы мероприятия боролись за победу в двух номинациях — «Mrs Grandma Universe» и «Mrs Universe Classic».

Конкурсная программа включала в себя четыре выхода: визитку, национальный костюм, творческий номер и показ вечернего платья.

Екатерина Егиной 50 лет, она мать двоих детей и бабушка. Обладательница титула «Grandmama Eurоре» занимается фитнесом, руководит проектом по здоровому питанию и ведет аккаунт в Instagram.

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