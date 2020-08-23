Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину при задержании

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Молодцова Анна
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Неизвестный с ножом попытался ограбить магазин.

Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину при задержании

Фото: www.globallookpress.com / Bruce Cotler

Полицейские штата Луизианы в США застрелили афроамериканца, пытавшегося совершить вооруженное ограбление магазина.

Как сообщает Associated Press, в полицию города Лафайетт поступил звонок с сообщением о неизвестном мужчине, который пытался проникнуть в магазин с ножом. При задержании правоохранителями он попытался сбежать, и тогда они применили электрошокеры. Однако и эта мера его не остановила. Мужчина решил войти в другой магазин, из-за чего полицейские начали по нему стрелять, произведя в общей сложности около десяти выстрелов. Афроамериканец был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

Сообщается, что погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин. Американский союз защиты гражданских свобод успел отреагировать на данный инцидент, назвав его «ужасным случаем полицейского насилия против чернокожего человека». Полиция Луизианы проводит расследование обстоятельств произошедшего.

Данный инцидент произошел на фоне непрекращающихся протестов в США против ущемления прав темнокожего населения. В конце мая стражи правопорядка Миннеаполиса (штат Миннесота) при задержании причинили серьезные травмы афроамериканцу Джорджу Флойду, из-за которых он скончался. Его смерть спровоцировала массовые беспорядки сначала в Миннесоте, а затем в других штатах/

Ранее 5-tv.ru писал, что в США полицейские надели наручники на восьмилетнего ребенка.

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