Осень близко: когда придут первые морозы в регионы России
В некоторых областях страны температура понизится до шести-семи градусов ниже нуля.
Фото: Известия / Константин Кокошкин
На территории России в ближайшие дни ожидаются первые морозы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ночью в Якутии и Магаданской области температура понизится до шести-семи градусов ниже нуля.
«Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово „заморозки“ в этом случае уже не очень подходит», — сказал Вильфанд.
Он также добавил, что похолодает и в Оренбургской области. Там столбик термометра упадет до минус двух градусов. При этом метеоролог подчеркнул, что в этом случае пока уместно говорить лишь о заморозках.
Тем не менее ранее 5-tv.ru писал, что Вильфанд сообщил об аномально теплой погоде, которая установится в Европейской части страны и в Калининградской области. Так, жителей Санкт-Петербурга ожидает превышение температурной нормы на четыре-шесть градусов.
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