Осень близко: когда придут первые морозы в регионы России

На территории России в ближайшие дни ожидаются первые морозы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ночью в Якутии и Магаданской области температура понизится до шести-семи градусов ниже нуля.

«Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово „заморозки“ в этом случае уже не очень подходит», — сказал Вильфанд.

Он также добавил, что похолодает и в Оренбургской области. Там столбик термометра упадет до минус двух градусов. При этом метеоролог подчеркнул, что в этом случае пока уместно говорить лишь о заморозках.

Тем не менее ранее 5-tv.ru писал, что Вильфанд сообщил об аномально теплой погоде, которая установится в Европейской части страны и в Калининградской области. Так, жителей Санкт-Петербурга ожидает превышение температурной нормы на четыре-шесть градусов.