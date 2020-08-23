В ВОЗ объяснили, с какого возраста рекомендуется носить маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала минимальный возраст, с которого детям рекомендуется носить защитные маски, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

В соответствии с совместным документом ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), дети в возрасте от 12 лет должны носить медицинские маски наравне со взрослыми. Особенно, если они не имеют возможности соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра.

С детьми в возрасте от шести до 11 лет все не так однозначно. Как указывают специалисты, при решении об использовании масок нужно учитывать ряд факторов. В первую очередь, все зависит от степени интенсивности передачи вируса в месте проживания. Кроме того, учитывается способность ребенка правильно пользоваться маской и его взаимодействие с людьми из групп риска.

А вот от детей до пяти лет и младше не следует требовать ношения масок, отмечается в документе, на который ссылается Reuters. По данным исследования, дети старшего возраста играют более активную роль при передаче коронавирусной инфекции, чем дети помладше.

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