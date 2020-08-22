ВОЗ: назван срок, за который удастся победить COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, когда, по их мнению, завершится пандемия коронавируса. Информацию об этом сообщили во время брифинга, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, осталось еще не менее двух лет для победы над новым «внеклеточным агентом». Именно на такой срок рассчитывают эксперты. Специалист отметил, что технологии помогут остановить распространение COVID-19, однако глобализация негативно сказывается на скорости заражения.

Также он сообщил, что появление вакцины не приведет к завершению пандемии, а медицине пока далеко не все известно о новом вирусе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого и когда начнут прививать российской вакциной от COVID-19.