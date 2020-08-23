В чем состоят преимущества программы кешбэка за отдых в России? Рассказывает вице-президент АТОР

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал о главных плюсах программы кешбэка за отдых в России. По его словам, подобные «беспрецедентные» меры поддержки внутреннего туризма проводятся впервые, ведь скидку 20% получают непосредственно туристы.

«То, что можно отправиться в путешествие в ближайшее пять месяцев, дает возможность спланировать тур, например, в бархатном сезоне, и осенью и даже в начале предрождественских праздников», — заявил Горин в беседе с 5-tv.ru.

Он отметил, что программа вызвала огромный ажиотаж с первых же минут. В частности, всего за несколько часов было продано туров на 150 миллионов рублей.

Горин также напомнил, что география путешествий по стране самая разнообразная — все регионы РФ участвуют в акции.

«От Калининграда до Владивостока. Сейчас туристы покупают Золотое кольцо, маршруты по нашим речным круизам, ведь навигация до 4 ноября», — заявил он.

При этом единственным минусом, по его мнению, является срок действия распродажи — всего одна неделя. Поэтому в АТОР уже обратились в Ростуризм с просьбой в будущем продлить программу.

По оценкам АТОР, в тур по России со скидкой 20% смогут отправиться до трех миллионов путешественников. Вице-президент Ассоциации также уведомил, что выгоднее всего покупать весь турпакет, а не отдельно проживание, чтобы не тратить большие деньги на авиабилеты.

Кроме того, у туристов есть возможность приобрести комбинированные туры, например «Русские усадьбы», «Серебряное ожерелье» и другие.

Программа кешбэка за путешествия по РФ продлится ровно неделю — с 21 по 28 августа. При покупке тура стоимостью 25 тысяч рублей размер выплаты составит пять тысяч рублей. При затратах на поездку от 50 тысяч рублей кешбэк будет равняться десяти тысячам рублей. Туристы, заплатившие более 75 тысяч рублей, получат компенсацию 15 тысяч рублей.

Компенсация за тур поступит автоматически на карту национальной платежной системы «Мир».

Ранее 5-tv.ru писал, как получить кешбэк за путешествие по России.