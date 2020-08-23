Для того чтобы стать звездой и зарабатывать миллионы сегодня не нужно прилагать титанических усилий. Достаточно лишь быть коммуникабельным, веселым и артистичным человеком и безусловно верить в собственные силы. Именно так блогер Анна Pokrov добилась колоссального успеха и стала одной из самых узнаваемых личностей в стране.

В интервью Starhit девушка рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на пути к славе, и как удалось заработать на первый автомобиль для любимого папы.

«Мне до сих пор не верится, что это все происходит со мной. Мне кажется, что я все та же девчонка из Волгограда. Когда ко мне кто-то подходит сфотографироваться на улице, возникает ощущение, что это все по приколу. Но приятно, конечно», — призналась Анна.

20-летняя красавица-блондинка отмечает, что стала набирать популярность почти сразу после старта блога. Однако широкую известность получила после переезда в Москву. В столице ее ждали крутые проекты и, как следствие, большие гонорары. Правда, наравне с доходами возросло и количество хейтеров.

«Много таких людей, которые пишут: „что ты ерундой занимаешься, иди на завод“. Но ведь они не понимают, насколько это сложно. У блогеров нет выходных, мы работаем семь дней в неделю», — подчеркнула звезда.

А также добавила, что вряд ли кто-то из тех, кто пишет ей гадости, хотя бы неделю смог исправно вести собственный блог. Для Анны же это — «настоящий кайф». Ведь она не просто выкладывает в Instagram красивые фото, а «транслирует мысли людям».

Instagram @pokrov90

Главной своей победой сегодня Pokrov считает купленный автомобиль марки Mazda. Его она подарила любимому папе.

«Ааааа, подарила папе машину! Папа счастлив! Я счастлива!» — рассказывала девушка поклонникам.

Она не скрывает: накопить на солидный автомобиль ей было достаточно просто, поскольку никогда не тратила деньги впустую. Pokrov предпочитает откладывать доходы, чтобы потом приобрести нечто очень ценное. Теперь ее главная цель — личная машина.

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