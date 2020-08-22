«По-настоящему крут!» — блогер Портнягин похвастался Rolls-Royce за 22,5 миллиона рублей

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Виктория Андреева
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Бизнесмен не скрывает свою страсть к дорогим авто и с удовольствием пополняет коллекцию.

Фото, видео: Instagram @portnyagin

Блогер-миллионник Дмитрий Портнягин, как истинный ценитель элитных автомобилей, не мог не похвастаться подписчикам своим новым приобретением. Недавно автопарк 32-летнего бизнесмена пополнился новеньким Rolls-Royce Wraith Black Badge за 22,5 миллиона рублей.

«Я закрыл свою цель! Ни капли не сомневался, выбрав именно ее!» — сообщил фолловерам в Instagram Портнягин.

В одном из последних постов Дмитрий отмечал, что мечтал об этой машине несколько лет. Притом, регулярно вносил ее в «список достижений» на каждый год, но «почему-то всегда выбирал что-то другое».

«Мне казалось, что возраст не тот, или я был не готов почувствовать себя взрослым», — находил единственное тому объяснение блогер.

Сейчас же Портнягин чувствует себя самым счастливым. В частности, потому что обожает то ощущение, когда, проезжая на Rolls-Royce, люди вокруг застывают в изумлении и восхищении.

«Это круто!» — отмечал блогер в интервью ведущему программы на YouTube-канале «Заводной Макс».

Instagram @portnyagin

«Отличный выбор! Теперь ты по-настоящему крут!»

«Красавец! Вышел на новый уровень!»

«Авто огонь! Успехов тебе во всем!» — поддерживали Дмитрия фолловеры в сети.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, как актриса Наталья Бочкарева устраивает сексуальный тест-драйв своей машины.

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