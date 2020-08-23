В зоне КТО в Ингушетии идет боестолкновение

Боевики вступили в боевое столкновение с силовыми структурами в зоне контртеррористической операции в Сунженском районе Ингушетии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, в настоящее время нейтрализованы два боевика.

Особый режим КТО начал действовать с 8.00 утра по московскому времени. На территории села Троицкое введены некоторые ограничения.

Как заявили в оперштабе по Республике Ингушетия, меры были приняты начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым для «пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности». Режим КТО заработал восьми утра 23 августа