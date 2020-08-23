Российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелом весе, Александр Поветкин, выложил в Instagram кадры поединка с британцем Диллианом Уайтом.

Бой, который принес 40-летнему россиянину титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) состоялся в ночь на 23 августа. Серия снимков отображает самые яркие моменты поединка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr) 22 Авг 2020 в 6:02 PDT

Поклонники отреагировали не менее эмоционально.

«Чемпион! Русский Витязь!!!»

«Саня показал Русский характер»

«Доказал миру сегодня возраст — это просто число. Поздравляю»

«На Сахалине было 03.30 — Я громко кричал!!! Слава Перуну!!!» — поздравляют Поветкина пользователи соцсети.

Сам Александр Поветкин назвал свой нокаут в пятом раунде российский спортсмен назвал лучшим в своей карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировал бой Поветкина с Уайтом многократный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев.