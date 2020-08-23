«Слава Перуну!» — Поветкин показал самые яркие кадры боя с Уайтом
Российский боксер-тяжеловес завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелом весе, Александр Поветкин, выложил в Instagram кадры поединка с британцем Диллианом Уайтом.
Бой, который принес 40-летнему россиянину титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) состоялся в ночь на 23 августа. Серия снимков отображает самые яркие моменты поединка.
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Поклонники отреагировали не менее эмоционально.
«Чемпион! Русский Витязь!!!»
«Саня показал Русский характер»
«Доказал миру сегодня возраст — это просто число. Поздравляю»
«На Сахалине было 03.30 — Я громко кричал!!! Слава Перуну!!!» — поздравляют Поветкина пользователи соцсети.
Сам Александр Поветкин назвал свой нокаут в пятом раунде российский спортсмен назвал лучшим в своей карьере.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировал бой Поветкина с Уайтом многократный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев.
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