«Поветкина сломить может только Поветкин»: Валуев о бое россиянина с Уайтом

По мнению депутата Госдумы и бывшего чемпиона по боксу Николая Валуева, нет такого бойца, который мог бы сломить дух Александра Поветкина.

«Саша одержал победу, было буквально все на ножах, он оказался два раза в нокдауне, но как я уже говорил: „Александра Поветкина сломить может только Поветкин“. И вот этот дух, который Саше присущ, он, конечно, ему помог не только выстоять, но и одержать оглушительную победу, вытащить свой счастливый билет в результате настоящей мужской откровенной борьбы», — сказал он.

Британец Диллиан Уайт знал, что ему предстоит встретиться с серьезным оппонентом, поэтому он усердно тренировался перед встречей с Поветкиным, но «опыт сделал свое дело». Однако к бою с британцем готовился и сам российский боксер — результат известен.

«Саша говорил, что он отрабатывал удар, он мог его нанести и справа, и слева. Вот этот апперкот завершил поединок серьезным нокаутом. Уайт ушел, по-моему, до сих пор не понимая, что с ним произошло», — высказал свое мнение Валуев.

Россиянин Александр Поветкин завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе по итогам боя с британцем Уайтом.

Свой нокаут в пятом раунде российский спортсмен назвал лучшим в своей карьере.

Трансляцию главного боксерского события лета-2020 вел телеканал РЕН ТВ.