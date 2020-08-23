В России хотят создать собственный «плавучий космодром»

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Татьяна Меркер
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Новая платформа для пуска ракет должна заменить неокупаемый «Морской старт».

В России хотят создать собственный «плавучий космодром»

Фото: ТАСС / Ефремов Дмитрий

Представитель объединенной судостроительной корпорации (ОСК) задумались о создании собственного плавучего космодрома, передает ТАСС слова президента холдинга Алексея Рахманова.

По словам Рахманова, у компании есть набор технологических решений, который позволит сделать подобный комплекс эффективнее, чем 25-30 лет назад.

«Нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы», — заявил Рахаманов.

Плавучий космодромом «Морской старт» представляет собой платформу Odyssey для запуска ракет и командное судно.  «Морской старт» законсервирован с 2014 года — тогда с него был произведен последний, 36-й пуск ракеты-носителя «Зенит». Стоимость космодрома составляет около 11 миллиардов рублей, а восстановление его работоспособности обойдется не меньше чем в 86 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрабатывают «рой дронов» для уничтожения российских «Пацирей-С1».

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