В России хотят создать собственный «плавучий космодром»
Новая платформа для пуска ракет должна заменить неокупаемый «Морской старт».
Фото: ТАСС / Ефремов Дмитрий
Представитель объединенной судостроительной корпорации (ОСК) задумались о создании собственного плавучего космодрома, передает ТАСС слова президента холдинга Алексея Рахманова.
По словам Рахманова, у компании есть набор технологических решений, который позволит сделать подобный комплекс эффективнее, чем 25-30 лет назад.
«Нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы», — заявил Рахаманов.
Плавучий космодромом «Морской старт» представляет собой платформу Odyssey для запуска ракет и командное судно. «Морской старт» законсервирован с 2014 года — тогда с него был произведен последний, 36-й пуск ракеты-носителя «Зенит». Стоимость космодрома составляет около 11 миллиардов рублей, а восстановление его работоспособности обойдется не меньше чем в 86 миллиардов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрабатывают «рой дронов» для уничтожения российских «Пацирей-С1».
Читайте также
94%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?