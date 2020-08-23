Блогер высыпал соду в 10 тысяч литров кока-колы — видео

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Татьяна Меркер
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Необычный эксперимент обошелся ютуберу из Новосибирска почти в миллион рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Raimund Kutter

Блогер из Новосибирска под ником Mamix поделился на своем YouTube-канале роликом шокирующего эксперимента. Его команда смешала соду с 10 тысячами литров кока-колы, сообщает «Экономика сегодня».

Парни перелили в бочку газировку из нескольких тысяч бутылок, а затем всыпали туда килограммы соды. Ингредиенты вступили в реакцию, и в небо поднялся огромный сладкий фонтан.

В описании к ролику блогер поделился, что история этого видео началась более четырех лет назад, и это для команды по-настоящему «исторический день». Расходы на эксперимент составили 700 тысяч рублей, 446 из которых были потрачены непосредственно на кока-колу.

Видео за двое суток посмотрели более пяти миллионов человек. Почти полтора миллиона зрителей поставили лайк и оставили десятки тысяч восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен.

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