Три человека пострадали в ДТП с машиной полиции в Петербурге — видео
Авария произошла на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, 5-tv.ru
Два сотрудника полиции и один гражданский пострадали в ДТП с машиной полиции в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского. Иномарка протаранила полицейский автомобиль, в результате травмы получили два сотрудника правоохранительных органов и водитель, не заметивший машину с включенными проблесковыми маячками.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, судя по кадрам полицейский автомобиль пересекал перекресток на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, когда в нее врезалась иномарка, двигавшаяся по проспекту Луначарского.
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