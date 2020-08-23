Два сотрудника полиции и один гражданский пострадали в ДТП с машиной полиции в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского. Иномарка протаранила полицейский автомобиль, в результате травмы получили два сотрудника правоохранительных органов и водитель, не заметивший машину с включенными проблесковыми маячками.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, судя по кадрам полицейский автомобиль пересекал перекресток на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, когда в нее врезалась иномарка, двигавшаяся по проспекту Луначарского.