Расширение тарифного коридора полиса ОСАГО на 10% в сторону понижения и повышения не сулит россиянам ничего хорошего, считает глава Федерации автовладельцев Кирилл Форманчук. В беседе с URA.RU эксперт объяснил, как прекрасная инициатива Банка России может превратиться в одну большую проблему.

Ранее сообщалось, что иные тарифы на страховку начнут действовать с 1 сентября 2020 года. По новым условиям, минимальная цена «автогражданки» составит порядка 2,5 тысячи рублей, а максимально возможная — более пяти тысяч рублей. Таким образом ценовая вилка расширится на 30% по сравнению с той, что есть сегодня. По мнению экспертов Центробанка, это значительно снизит финансовую нагрузку на автовладельцев. Но собеседник издания с ними категорически не согласен.

Кирилл Форманчук настаивает, что главное уязвимое место в этой схеме — отсутствие разрешения от ГИБДД на использование страховыми компаниями единой базы автовладельцев. А это значит, что произвести корректный расчет стоимости полиса ОСАГО, учитывая риск-профиль водителя, будет невозможно. В связи с чем организации будут просто и безнаказанно завышать тариф клиенту на те самые 10%.

«На текущий момент нет процедуры предоставления ГИБДД данных о правонарушениях и другой информации в отношении водителей. Нет алгоритмов расчетов, нет программной части, нет самого решения. Если разработка всего вышеперечисленного случится, то не раньше следующего года», — заявил Форманчук.

По мнению собеседника издания, чтобы наверняка сэкономить автовладельцам лучше заблаговременно купить «автогражданку». Специалист напомнил, что приобрести полис можно за 60 дней до окончания срока действия предыдущего. Следовательно, если озадачиться этим вопросом сегодня, то наверняка можно избежать лишней переплаты.

«Вы можете на два месяца вперед купить полис ОСАГО, а оформить его с сентября или с октября. Я не знаю, что там будет происходить, какие они выставят тарифы. Зачем рисковать, если сейчас будет дешевле?» — подытожил Кирилл Форманчук.

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