В Минске начался «Марш новой Беларуси»

В центре города замечены колонны военной спецтехники.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сторонники оппозиции в Белоруссии вновь вышли на акции протеста «Марш новой Беларуси». Демонстранты направляются к площади Независимости и Дому правительства Минска.

При этом в некоторых районах города проходят акции в поддержку избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает корреспондент «Известий» с места событий, в микрорайоне Новая Боровая активисты вышли на улицы с флагами республики и соответствующими лозунгами на плакатах.

МВД Белоруссии призвало население воздержаться от участия в несанкционированных митингах. В центр города стягивается спецтехника.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых с результатом 80,1% победил Лукашенко. После этого в стране не утихают акции протеста. Оппозиция, в частности, требует новых выборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, пропавший 10 дней назад в Минске, найден мертвым в лесу.

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