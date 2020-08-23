В Минске начался «Марш новой Беларуси»
В центре города замечены колонны военной спецтехники.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сторонники оппозиции в Белоруссии вновь вышли на акции протеста «Марш новой Беларуси». Демонстранты направляются к площади Независимости и Дому правительства Минска.
При этом в некоторых районах города проходят акции в поддержку избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает корреспондент «Известий» с места событий, в микрорайоне Новая Боровая активисты вышли на улицы с флагами республики и соответствующими лозунгами на плакатах.
МВД Белоруссии призвало население воздержаться от участия в несанкционированных митингах. В центр города стягивается спецтехника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, пропавший 10 дней назад в Минске, найден мертвым в лесу.
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