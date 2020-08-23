Что будет с долларом и евро осенью — прогноз экономистов
Россиянам посоветовали не гнаться за валютой.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
После значительного ослабления рубля в период пандемии, ожидается благоприятный период для укрепления валюты, передает URA.RU.
Экономисты считают, что падение рубля осенью маловероятно. Предпосылок для роста доллара до 80 рублей, а евро до 100 рублей также не наблюдается.
«Выборы в США однозначно говорят нам о том, что курс доллара на мировом рынке будет падать. Поэтому я предполагаю, что показатель в 75 рублей за доллар будет потолком до конца года», — считает финансовый аналитик Виталий Калугин.
Гнаться за валютой россиянам не рекомендует и гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.
«На основании опыта могу сказать, что часто мы можем видеть большое количество факторов и доводов за укрепление доллара, но потом происходит какой-то форс-мажор, из-за чего доллар падает и рубль укрепляется», — пояснила Никитина.
Ожидаемое укрепление национальной валюты в четвертом квартале связан с ростом экспорта нефти в этот период, считают экономисты. Кроме того, регистрация вакцины снижает риски второй волны коронавируса, и заставляет инвесторов с меньшими опасениями вкладывать средства и осуществлять сделки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк отреагировал на предложение выпустить 300-рублевую купюру.
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