Как избежать усталости глаз при работе за компьютером? — 10 советов
Врач-офтальмолог Татьяна Шилова поделилась десятью простыми шагами, которые можно предпринять, чтобы снизить риск перенапряжения глаз.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer; 5-tv.ru
В мире 59% людей, которые регулярно использую компьютеры и гаджеты, страдают от синдрома компьютерного зрения. Если вы чувствуете усталость, дискомфорт в глазах, сухость и покраснение глаз, головные боли, помутнение зрения, боль в шее и плечах, то у вас, несомненно, появился этот недуг. Известный врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова поделилась десятью простыми шагами, которые можно предпринять, чтобы снизить риск перенапряжения глаз.
1. Пройдите всестороннее обследование зрения у офтальмолога в специализированной клинике
«Ежегодное плановое комплексное обследование зрения — это самое важное, что можете сделать для предотвращения или лечения проблем со зрением», — считает доктор медицинских наук
При обследовании обязательно нужно рассказать врачу, как часто вы пользуетесь гаджетами и компьютерами на работе и дома.
2. Используйте подходящее освещение
Напряжение глаз часто вызывается чрезмерно ярким светом.
«Когда вы используете компьютер, ваше окружающее освещение должно вдвое слабее, чем в большинстве офисов», — сообщила эксперт.
Кроме того, рекомендуется располагать экран компьютера так, чтобы окна находились сбоку, а не спереди или сзади вас. Не стоит использовать люминесцентные лампы. Отдавайте предпочтение торшерам, излучающим мягкое белое светодиодное освещение.
3. Минимизируйте блики
Свет, отражающийся от стен и поверхности, а также блики экрана монитора также могут вызывать раздражение глаз, уверяет врач. Монитор и дисплеи гаджетов рекомендовано оснастить антибликовым экраном, а стены, по возможности, в офисе перекрасить из ярко-белого цвета в более темный с матовым покрытием. Если носите очки, их покрытие также должно быть антибликовым.
4. Обновите дисплей
Экраны мониторов старых моделей могут мерцать, а именно этот эффект вызывает наиболее сильное утомление глаз от работы за компьютером. Даже если мерцание незаметно, оно все равно способствует перенапряжению, убеждена эксперт. Выбирайте новый монитор с максимально высоким разрешением и с большой диагональю: минимум 19 дюймов.
5. Отрегулируйте настройки монитора вашего компьютера
Подберите комфортный контраст и размер текста. Черный шрифт на белом фоне — лучшее сочетание по советам врачей. Также известно, что синий цвет вызывает повышенную усталость, в отличие от оранжевых и красных тонов. Снижение так называемой цветовой температуры вашего дисплея уменьшает количество синего цвета, излучаемого монитором.
6. Чаще моргайте
Моргание очень важно для работы за компьютером. Оно помогает глазам предотвратить сухость и раздражение.
«Если вы испытываете симптомы сухого глаза, спросите у офтальмолога об искусственных слезах, которые можно использовать в течение дня», — рекомендует врач.
Чтобы снизить риск появление сухости, стоит делать специальное упражнение.
«Каждые 10 минут моргайте 20 раз, закрывая глаза очень медленно, как будто засыпаете», — советует Шилова.
7. Выполняйте упражнения
Эффективным в борьбе с утомляемостью глаз стало упражнение, при котором необходимо отводить взгляд от монитора как минимум раз в двадцать минут.
Смотрите на удаленный объект примерно в шести или более метрах от вас на протяжении как минимум двадцати секунд. Взор вдаль расслабляет фокусирующие мышцы глаза и снижает утомляемость.
Существует модификация этого упражнения: сначала 10-15 секунд смотрите на удаленный объект, затем сместите фокус на предмет, расположенный рядом с вами. Через 10-15 секунд снова вернитесь глазами на дальний объект и повторите процедуру 10 раз.
8. Устраивайте перерывы в работе
Как минимум раз в час давайте глазам отдохнуть хотя бы на 10 минут. Отходите от компьютера и проявите активность: растяните мышцы ног, рук, шеи, спины и плеч.
9. Оптимизируйте рабочее место
Если вам нужно смотреть на документ, а затем на экран монитора, и получается, что вы смотрите вперед, а затем назад, расположите листы бумаги на подставку рядом с экраном. Правильно подсветите ее. Если используете настольную лампу, не направляйте ее в глаза или на экран монитора.
Плохая осанка также может способствовать развитию синдрома компьютерного зрения. Отодвиньте кресло и расположите ноги так, чтобы было удобно. Монитор должен находиться на расстоянии 50-60 сантиметров от лица. Центр экрана наклоните на 10-15 градусов ниже уровня глаз для расположения головы и шеи.
10. Выполните коррекцию зрения у специалиста
В настоящее время существуют отличные способы коррекции зрения. Избавившись от очков и контактных линз, вы сможете видеть мир своими глазами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как минимизировать вред от сидячего образа жизни и офисной работы.
Читайте также
68%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?