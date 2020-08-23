В мире 59% людей, которые регулярно использую компьютеры и гаджеты, страдают от синдрома компьютерного зрения. Если вы чувствуете усталость, дискомфорт в глазах, сухость и покраснение глаз, головные боли, помутнение зрения, боль в шее и плечах, то у вас, несомненно, появился этот недуг. Известный врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова поделилась десятью простыми шагами, которые можно предпринять, чтобы снизить риск перенапряжения глаз.

1. Пройдите всестороннее обследование зрения у офтальмолога в специализированной клинике

«Ежегодное плановое комплексное обследование зрения — это самое важное, что можете сделать для предотвращения или лечения проблем со зрением», — считает доктор медицинских наук

При обследовании обязательно нужно рассказать врачу, как часто вы пользуетесь гаджетами и компьютерами на работе и дома.

2. Используйте подходящее освещение

Напряжение глаз часто вызывается чрезмерно ярким светом.

«Когда вы используете компьютер, ваше окружающее освещение должно вдвое слабее, чем в большинстве офисов», — сообщила эксперт.

Кроме того, рекомендуется располагать экран компьютера так, чтобы окна находились сбоку, а не спереди или сзади вас. Не стоит использовать люминесцентные лампы. Отдавайте предпочтение торшерам, излучающим мягкое белое светодиодное освещение.

3. Минимизируйте блики

Свет, отражающийся от стен и поверхности, а также блики экрана монитора также могут вызывать раздражение глаз, уверяет врач. Монитор и дисплеи гаджетов рекомендовано оснастить антибликовым экраном, а стены, по возможности, в офисе перекрасить из ярко-белого цвета в более темный с матовым покрытием. Если носите очки, их покрытие также должно быть антибликовым.

4. Обновите дисплей

Экраны мониторов старых моделей могут мерцать, а именно этот эффект вызывает наиболее сильное утомление глаз от работы за компьютером. Даже если мерцание незаметно, оно все равно способствует перенапряжению, убеждена эксперт. Выбирайте новый монитор с максимально высоким разрешением и с большой диагональю: минимум 19 дюймов.

5. Отрегулируйте настройки монитора вашего компьютера

Подберите комфортный контраст и размер текста. Черный шрифт на белом фоне — лучшее сочетание по советам врачей. Также известно, что синий цвет вызывает повышенную усталость, в отличие от оранжевых и красных тонов. Снижение так называемой цветовой температуры вашего дисплея уменьшает количество синего цвета, излучаемого монитором.

6. Чаще моргайте

Моргание очень важно для работы за компьютером. Оно помогает глазам предотвратить сухость и раздражение.

«Если вы испытываете симптомы сухого глаза, спросите у офтальмолога об искусственных слезах, которые можно использовать в течение дня», — рекомендует врач.

Чтобы снизить риск появление сухости, стоит делать специальное упражнение.

«Каждые 10 минут моргайте 20 раз, закрывая глаза очень медленно, как будто засыпаете», — советует Шилова.

7. Выполняйте упражнения

Эффективным в борьбе с утомляемостью глаз стало упражнение, при котором необходимо отводить взгляд от монитора как минимум раз в двадцать минут.

Смотрите на удаленный объект примерно в шести или более метрах от вас на протяжении как минимум двадцати секунд. Взор вдаль расслабляет фокусирующие мышцы глаза и снижает утомляемость.

Существует модификация этого упражнения: сначала 10-15 секунд смотрите на удаленный объект, затем сместите фокус на предмет, расположенный рядом с вами. Через 10-15 секунд снова вернитесь глазами на дальний объект и повторите процедуру 10 раз.

8. Устраивайте перерывы в работе

Как минимум раз в час давайте глазам отдохнуть хотя бы на 10 минут. Отходите от компьютера и проявите активность: растяните мышцы ног, рук, шеи, спины и плеч.

9. Оптимизируйте рабочее место

Если вам нужно смотреть на документ, а затем на экран монитора, и получается, что вы смотрите вперед, а затем назад, расположите листы бумаги на подставку рядом с экраном. Правильно подсветите ее. Если используете настольную лампу, не направляйте ее в глаза или на экран монитора.

Плохая осанка также может способствовать развитию синдрома компьютерного зрения. Отодвиньте кресло и расположите ноги так, чтобы было удобно. Монитор должен находиться на расстоянии 50-60 сантиметров от лица. Центр экрана наклоните на 10-15 градусов ниже уровня глаз для расположения головы и шеи.

10. Выполните коррекцию зрения у специалиста

В настоящее время существуют отличные способы коррекции зрения. Избавившись от очков и контактных линз, вы сможете видеть мир своими глазами.

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