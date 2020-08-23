Более 100 тысяч протестующих собрались на площади Независимости в центре Минска
Сотрудники милиции не вмешиваются в проведение акции.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Минске продолжаются протесты оппозиционеров. В центре города на площади Независимости собралось порядка 100 тысяч человек.
Протестующие скандируют лозунг «Жыве Беларусь», городские власти пытаются перекрыть крики толпы музыкой из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», которая звучит из колонок.
В пятнадцатый день протестов, в отличие от всех предыдущих, в руках белорусов замечено множество плакатов на английском языке, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.
Митинг минчан поддерживают и в других городах страны. Люди вышли на улицы Гродно, Гомеля, Бобруйска и Витебска, сотрудники милиции в проведение акций не вмешиваются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске начался «Марш новой Беларуси».
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