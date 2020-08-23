Озвучены сроки принятия на вооружение ВС РФ танка Т-14 «Армата»

Минобороны России примет на вооружение танк Т-14 «Армата» в конце 2020 — начале 2021 года, после завершения госиспытаний. ОБ этом заявил на военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего — в начале следующего года», — цитирует Мантурова ТАСС.

Министр также сообщил, что уже есть много экспортных заявок на танк «Армата», заказчики внимательно следят за испытаниями и рассчитывают, что скоро они завершатся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танк Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата» научили ездить без экипажа. Боевая машина, способная передвигаться в беспилотном режиме, может развивать скорость до 90 километров в час. Она оснащена динамическим бронированием «Малахит», что позволяет с точностью в 95% отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а также комплексом защиты «Афганит», который «ослепляет» управляемые ракеты и перехватывает противотанковые снаряды.

Минобороны подписало контракт с «Уралвагонзаводом» о закупке 132 Т-14 «Армата» в 2017 году. По плану, контракт должен быть выполнен до конца 2021 года.