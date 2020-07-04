Танк «Армата» научили ездить без экипажа

Танк Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата» впервые проехал без членов экипажа внутри кабины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Данная модель танка отличается открытой цифровой архитектурой, что позволяет роботизировать технику, а значит и применять ее в беспилотном режиме. Т-14 может развивать скорость до 90 км/ч. Боевая машина оснащена динамическим бронированием «Малахит», что позволяет с точностью в 95% отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, комплексом защиты «Афганит», который «ослепляет» управляемые ракеты и перехватывает противотанковые снаряды.

Впервые Т-14 «Армата» представили в 2015 году на Параде Победы. О планах использовать технику в беспилотном режиме в 2016 заявил бывший начальник главного бронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко. Через два года Минобороны подписало контракт с «Уралвагонзаводом» о закупке 132 боевых машин. В планах выполнить контакт до конца 2021 года.