После спецоперации в Ингушетии ведутся оперативно-розыскные мероприятия
23 августа в селе Троицкое Сунжинского района вводился режим КТО, который был снят после ликвидации трех боевиков.
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Фото, видео: ТАСС / НАК РФ; 5-tv.ru
В Ингушетии завершен режим контртеррористической операции. Особый режим был введен в восемь утра 23 августа на территории села Троицкое Сунженского района республики после того, как правоохранители получили информацию о засевших в одном из частных домов боевиках.
«Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», — сообщил представитель информационного центра НАК Сергей Яковлев.
В результате боестолкновения трое боевиков были ликвидированы. Все они оказались сторонниками международной террористической организации ИГ*.
В ходе операции ранения также получили двое спецназовцев. Им была оказана медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет.
«На месте боестолкновения обнаружены пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства», — добавил Яковлев.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина убийства руководителя Центра «Э» МВД Ингушетии
* — запрещена на территории РФ.
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