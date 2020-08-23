После спецоперации в Ингушетии ведутся оперативно-розыскные мероприятия

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Марина Неруцких
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23 августа в селе Троицкое Сунжинского района вводился режим КТО, который был снят после ликвидации трех боевиков.

Фото, видео: ТАСС / НАК РФ; 5-tv.ru

В Ингушетии завершен режим контртеррористической операции. Особый режим был введен в восемь утра 23 августа на территории села Троицкое Сунженского района республики после того, как правоохранители получили информацию о засевших в одном из частных домов боевиках.

«Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы»,  — сообщил представитель информационного центра НАК Сергей Яковлев.

В результате боестолкновения трое боевиков были ликвидированы. Все они оказались сторонниками международной террористической организации ИГ*.

В ходе операции ранения также получили двое спецназовцев. Им была оказана медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет.

«На месте боестолкновения обнаружены пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства», — добавил Яковлев.

В настоящее время  проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина убийства руководителя Центра «Э» МВД Ингушетии

* — запрещена на территории РФ.

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