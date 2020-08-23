Прокуратура Крыма выясняет, как малыша довели до крайнего истощения в доме ребенка

Прокуратура Республики Крым проводит проверку размещенного в соцсетях сообщения о ненадлежащем уходе за двухлетним малышом, находившимся в Республиканском специализированном доме ребенка для детей с поражением ЦНС и нарушением психики «Елочка» в Симферополе.

Накануне шокирующие снимки мальчика опубликовала в Facebook общественная организация «Наша надежда». Ребенка с большим трудом после многомесячных переговоров удалось забрать домой приемной семье, То, в каком состоянии он находился вызвало ужас и родителей, и у медиков.

«В два года его рост 74 сантиметра, вес 6100 граммов, врачи зафиксировали деформацию черепа (от того, что его не переворачивали), крестцово-кобчиковый свищ, критичную для жизни степень истощения и обезвоживания, рахит. Операция по закрытию врожденной расщелины мягкого неба, которая обычно проводится детям до года, проведена не была. Наверное, не нужно упоминать, что ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит и тому подобное. Он просто находится на волоске между жизнью и смертью», — говорится в сообщении.

Facebook / КРБОО «Наша надежда»

Сейчас малыш вместе с приемной мамой находятся в больнице, у него уже заработала система пищеварения, но из-за истощения полноценная диагностика пока невозможна. Авторы поста утверждают, что в этом доме ребенка Сережа (так зовут мальчика) такой не один, и задаются вопросом, как такое возможно, и почему контролирующие органы не замечают вопиющих нарушений. При этом отмечается, что «Елочка» — единственный в республике дом ребенка подобного профиля и дети просто вынуждены оставаться там.

«В ходе проведения проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при обеспечении надлежащих условий содержания малолетнего в данном учреждении. Кроме того, будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении прокуратуры.

Facebook / КРБОО «Наша надежда»

В ведомстве пообещали принять все меры по защите прав несовершеннолетних «при наличии оснований».

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