Певец Дима Билан показал видео, на котором участвует в популярном челлендже и сменяет два полярных образа. По его словам, он из «тыквы» превращается в «карету».

В первой части ролика музыкант сидит в косоворотке и крутит в руках лапоть. Во второй — он уже в голубом приталенном костюме, а на ногах у него белые кеды.

Instagram @bilanofficial

По задумке, второй образ Билана должен был быть разительно лучше первого. Однако поклонникам пришлись по душе оба гардероба певца.

«Дмитрий, да вы и в лаптях красавчик!»

«Если будут снимать 2-ю часть „Холопа“… то надеюсь вы там тоже появитесь… Дима, вам очень идет этот образ)»

«Как перестать это смотреть? На репите видео», — пишут подписчики.

Челлендж с переодеваниями появился в социальной сети не так давно. Многие знаменитости уже приняли в нем участие, например, подобные ролики можно заметить на страницах Лиза Арзамасовой или Насти Ивлеевой. Суть вызова в том, что нужно примерить два разноплановых образа, главное, сделать это с эффектным монтажом. Например, подбросив кроссовок, который нужно «надеть» в воздухе, а во время это меняется и гардероб героя видео. Также важно разделить музыкальную дорожку на две части, соответственно стилям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дима Билан возмутился из-за большого количества мусора в Крыму.