«Зачем ты так, человек?» — мусор в Черном море возмутил Билана

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Татьяна Меркер
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Певец отправился на гастроли в Крым и поделился впечатлениями об отдыхе на полуострове.

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан отправился с концертной программой в Крым. После выступлений решил несколько дней отдохнуть на курортах полуострова и был возмущен наличием мусора в воде.

В Instagram-профиле певца появилось видео, как он, плавая в воде, вылавливает из нее пластиковую обертку от продукта питания. Со словами «там килограммы пластика, килограммы боли, и рыбки обездолены» он бросает обертку в судно.

В своем микроблоге Билан призвал людей не загрязнять отходами воду, и задуматься, «прежде чем бездумно бросить».

«Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага», — прокомментировал видео исполнитель.

Фанаты поспешили похвалить певца за его гражданскую позицию и осудили людей за бездумное загрязнение окружающей среды.

«Как только совесть позволяет так загрязнять все?»;

«Душа болит за животных и планету»;

«Молодец, Дима! Правильный поступок», — написали поклонники.

Instagram @bilanofficial

В нескольких других публикациях Дмитрий положительно отозвался об отдыхе в Крыму. Признался, что рад наконец оказать на море и погреться на солнце, чего ему очень не хватало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создатель «Ласкового мая» посмеялся над доходами Билана, Шнурова и Крида.

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