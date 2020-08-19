Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан отправился с концертной программой в Крым. После выступлений решил несколько дней отдохнуть на курортах полуострова и был возмущен наличием мусора в воде.

В Instagram-профиле певца появилось видео, как он, плавая в воде, вылавливает из нее пластиковую обертку от продукта питания. Со словами «там килограммы пластика, килограммы боли, и рыбки обездолены» он бросает обертку в судно.

В своем микроблоге Билан призвал людей не загрязнять отходами воду, и задуматься, «прежде чем бездумно бросить».

«Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага», — прокомментировал видео исполнитель.

Фанаты поспешили похвалить певца за его гражданскую позицию и осудили людей за бездумное загрязнение окружающей среды.

«Как только совесть позволяет так загрязнять все?»;

«Душа болит за животных и планету»;

«Молодец, Дима! Правильный поступок», — написали поклонники.

Instagram @bilanofficial

В нескольких других публикациях Дмитрий положительно отозвался об отдыхе в Крыму. Признался, что рад наконец оказать на море и погреться на солнце, чего ему очень не хватало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создатель «Ласкового мая» посмеялся над доходами Билана, Шнурова и Крида.