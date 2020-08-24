Когда маркировка домашних животных станет обязательной для россиян?

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Виктория Андреева
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Согласно новому законопроекту, все расходы за процедуру берет на себя владелец питомца.

Когда маркировка домашних животных станет обязательной для россиян?

Фото: DPA/TASS

Маркировка домашних животных может стать обязательной с начала 2021 года. Законопроект с соответствующими положениями будет внесен на рассмотрение в Госдуму осенью, а вопрос о его принятии должен решиться до конца декабря, передают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Как пояснили изданию в пресс-службе ведомства, инициатива принудительной маркировки питомцев продвигается с целью своевременного выявления у них заразных болезней и минимизации рисков их массового распространения.

В случае, если законопроект одобрят, данная процедура будет проводиться исключительно за счет владельцев животных. Однако прибегать к чипированию совсем не обязательно. Наравне с этим можно использовать бирки с данными, ошейники, кольца, делать татуировки и прочее. В зависимости от выбранного способа сумма услуги будет варьироваться от 500 до 1000 рублей.

«За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время статьей 10.6 КоАП установлена ответственность за нарушение ветеринарных правил, согласно которой сумма штрафов для граждан — от 500 до 1000 рублей», — напомнили в пресс-службе министерства.

В настоящее время законопроект об обязательной маркировке животных находится на стадии межведомственного согласования. По результатам он будет направлен в правительство РФ. После Кабмин внесет документ на рассмотрение в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как обязательный учет домашних животных позволит выявить недобросовестных хозяев.

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