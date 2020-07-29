Как обязательный учет домашних животных позволит выявить недобросовестных хозяев?

В России планируют ввести обязательный учет домашних животных. Законопроект сейчас на стадии обсуждения. Регистрация очень важна и не только в поиске потерявшегося питомца, она дает возможность легко вычислить недобросовестных хозяев.

О правилах учета — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Елена Норкунайте.

Виталий Оксин попал в такой переплет, что, если бы не с его собакой, то никогда не поверил бы в эту историю. Хаски Алиса пропала на прогулке, точнее, ее увела мимо проходящая девушка. Она собаку, то ли украла, то ли спасла, но категорически отказалась возвращать домашнего питомца.

«Изначально хотела отдать, но потом передумала. Собственно, я спрашивал — почему, а она непонятные ответы давала. А потом она стала просто игнорировать и сообщения, и звонки», — рассказывает владелец хаски Алисы Виталий Оксин.

Этой дилеммы не возникло бы, если бы у Алисы была регистрация. Полицейские по первому требованию вернули бы хаски домой, а хозяин и зоозащитник не выясняли бы, кто больше любит животных.

Обязательный учет собак должен быть абсолютно бесплатным, считают авторы нового законопроекта. Но, как палка о двух концах, со штрафами за безответственность.

«С одной стороны, регистрация позволит питомца найти, с другой — найти владельца, если он от него избавился и поступил нехорошо», — объясняет председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ Владимир Бурматов.

Согласно исследованиям, около 90% бездомных псов были выброшены на улицу людьми. Как вещь, мусор или надоевшие игрушки. У животных, которых предали — пронзительные взгляды, с болью или грустью…

«Они были все в ошейниках. Две другие собачки убиты, а Пуля спала на них, она не отходила никуда. И мы отловили ее. И когда оттаскивали — она заплакала, у нее прямо потекли слезы», — рассказывает о собаках из приюта волонтер Татьяна Байкова.

Минсельхоз предложил к 1 января нового года проект закона о платной поголовной маркировке всех животных, в том числе собак. Это бирки, чипы, татуировки или капсулы стоимостью от 65 до 500 рублей. В таких больших городах, как Петербург, добровольный учет уже существует.

«250-300 тысяч собак владельческих. Не менее половины имеют чип. Все остальные либо не имеют представления о данной процедуре, либо не хотят», — сообщил начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

Разработчик новой инициативы предлагает для начала, навести порядок на улицах страны, внеся поправки в федеральный закон об «Ответственном обращении с животными».

Авторы законопроектов о регистрации думают исключительно о собаках. Возможно потому, что научно доказано, именно она из всех домашних животных — настоящий друг. Собака и человек 14 тысяч лет вместе. Ученые выяснили: такие долгие отношения — это точно любовь. Всплесками окситоцина толкающая на такие самоотверженные поступки, как прогулки по утрам или под проливным дождем.

Кинолог Юлия Успенская смотрит на проблему регистрации собак еще строже, чем депутаты или чиновники.

«Мы делаем собаке прививки, мы ставим чип. Почему бы, при этом, не взять у собаки кровь на ДНК? Я бы специально добавила к законопроекту взятие биоматериала при регистрации для того, чтобы в последствии, найдя коробку со щенками, можно было определить, кто мама и папа, и призвать к ответу недобросовестного владельца, наказать его, хотя бы рублем», — считает Юлия Успенская.

Депутаты внесут изменения в административный кодекс, чтобы были штрафы. А животным, вообще-то, и самим не очень хочется быть безнадзорными. Вот почему так отчаянно виляет хвост и радостно блестят глаза, даже в приюте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге. Правоохранители уже задержали жительницу села Варваровка под Анапой, благодаря постам зоозащитников и записям с камер видеонаблюдения.