Посольство РФ в Австрии резко отреагировало на высылку российского дипломата

Представители посольства РФ в Австрии прокомментировали ситуацию с выдворением российского дипломата из страны. В интервью 5-tv.ru сотрудники дипмиссии назвали данное решение властей «безосновательным» и посоветовали ждать ответной реакции.

«Мы возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», — заявили представители посольства.

О выдворении российского дипломата из австрийской республики стало известно утром в понедельник, 24 августа. Об этом в беседе с ТАСС заявили сотрудники пресс-службы МИД страны. Позднее официальный представитель ведомства Клаудиа Тюрчер пояснила, что причиной тому послужило якобы подозрительное поведение служащего. Отмечалось, что действия дипломата могли противоречить Венской конвенции о дипломатических сношениях. Однако доказательств не приводилось.

По версии австрийского издания «Кронен цайтунг», российский дипломат подозревается в промышленном шпионаже.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МИД Норвегии заявил о выдворении российского дипломата из страны из-за «шпионского скандала».