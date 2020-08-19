МИД Норвегии высылает российского дипломата из-за «шпионского скандала»

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Светлана Шевченко
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Недавно был арестован 50-летний местный житель, который якобы встречался с «российским разведчиком».

МИД Норвегии высылает российского дипломата из-за «шпионского скандала»

Фото: ТАСС / Михайленко Юрий

Министерство иностранных дел (МИД) Норвегии сообщил о высылке из страны российского дипломата из-за «шпионского скандала». Об этом сообщает NRK со ссылкой на информацию от представителя ведомства.

По данным источника, россиянин работал в торговом отделе посольства и «несовместимые с дипломатическим статусом» совершил действия.

Накануне был арестован 50-летний местный житель, который якобы встречался с «российским разведчиком» и передал ему некую информацию, наносящую вред «фундаментальным интересам Норвегии».

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